Milik, primo gol con l'OM: nella ripresa marsigliesi ripresi dal Lens

Arkadiusz Milik ha esordito da titolare con la maglia dell'Olympique Marsiglia segnando un gol nella gara di Ligue1 contro il Lens. L'ex attaccante del Napoli ha firmato il gol del momentaneo 2-0 nel recupero del primo tempo. Una soddisfazione personale per il polacco che non è valsa però la vittorai per il suo nuovo club, il Lens infatti nella ripresa ha trovato le due reti che gli hanno permesso di pareggiare il match.