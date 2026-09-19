PSG, Dembelé vota Kvaratskhelia: “E’ il migliore del mondo, merita il Pallone d'Oro”

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Khvicha Kvaratskhelia è tra i candidati al Pallone d’Oro 2026 e ha ricevuto il sostegno del compagno di squadra Ousmane Dembélé.

L'attesa per l'assegnazione del Pallone d'Oro 2026 cresce in vista della cerimonia del 26 ottobre a Londra, quando France Football svelerà il vincitore. Tra i candidati figura anche Khvicha Kvaratskhelia, protagonista di una stagione di alto livello con il Paris Saint-Germain e tra gli uomini più importanti nel percorso della squadra di Luis Enrique verso i numerosi trofei conquistati. Al suo fianco c'è anche Ousmane Dembélé, vincitore dell'edizione precedente e nuovamente inserito nella lista dei candidati, che ha però indicato proprio l'ex attaccante del Napoli come suo favorito.

Dembélé: “Sarei felicissimo se vincesse lui”

Intervenuto a Ligue 1 +, l'attaccante francese ha espresso parole di grande stima nei confronti di Kvaratskhelia: “È il miglior giocatore del mondo. Sarei felicissimo se vincesse lui, perché se lo merita davvero. La stagione che ha fatto è stata eccezionale, per me è il numero uno e per questo merita di vincere il Pallone d'Oro”. L'attaccante georgiano ha poi ricambiato l'affetto del compagno, sottolineandone l'importanza all'interno della squadra: “Il modo in cui Ousmane gioca, aiuta la squadra e trascina il gruppo è essenziale per noi. Il suo modo di essere è incredibile e siamo davvero felici di averlo in squadra con noi”.