Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la Serie A, dove vedere Fiorentina-Napoli
Domenica 20 settembre ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio. Riflettori puntati su Fiorentina-Napoli, in programma alle ore 12.30 e trasmessa su Dazn. Il programma di Serie A proseguirà con Frosinone-Como, Parma-Genoa, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. Spazio anche ai principali campionati esteri, con il derby Atletico Madrid-Real Madrid, Manchester City-Sunderland, Bournemouth-Liverpool, Marsiglia-PSG e Porto-Benfica. Di seguito la programmazione completa.
DOMENICA 20 SETTEMBRE
11.00 Milan-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Como-Bologna (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TVA
12.15 Feyenoord-Utrecht (Eredivisie) - COMO TV
12.30 Fiorentina-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Juventus Next Gen-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT(canale 259) e NOW
12.30 Atalanta U23-Ravenna (Serie C) - SKY SPORT(canale 258) e NOW
13.00 Parma-Cagliari (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
13.00 Celtic-Rangers (Campionato scozzese) - COMO TV
13.00 Anversa-Union SG (Campionato belga) - DAZN
13.00 Wolverhampton-West Bromwich Albion (Championship) - COMO TV
14.00 Getafe-Malaga (Liga) - DAZN
14.30 Vado-Pescara (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW
14.30 Reggiana-Latina (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
14.30 Monopoli-Crotone (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
14.30 Novara-Carpi (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
14.30 Ospitaletto-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
14.30 Twente-PSV (Eredivisie) - COMO TV
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Frosinone-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Parma-Genoa (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Manchester City-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT e NOW
15.00 Bournemouth-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT(canale 257) e NOW
15.00 Leeds-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT(canale 258) e NOW
15.00 Auxerre-Brest (Ligue 1) - LIGUE 1+
15.00 Verona-Vicenza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Arezzo-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Inter U23-Foggia (Serie C) - RAI 2, SKY SPORT(canale 256) e NOW
15.00 Genoa-Atalanta (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.30 Bayer Leverkusen-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT(canale 259) e NOW
16.15 Atletico Madrid-Real Madrid (Liga) - DAZN e CANALE 20
17.00 Salisburgo-Sturm Graz (Bundesliga austriaca) - COMO TV
17.15 Nizza-Lille (Ligue 1) - LIGUE 1+
17.15 Mantova-Pisa (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Fulham-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW
17.30 Schalke 04-Elversberg (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
17.30 Campobasso-Pineto (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
17.30 Potenza-Cavese (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
17.30 Arzignano-Renate (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
18.00 Juventus-Atalanta (Serie A) - DAZN,SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.30 Deportivo A Coruna-Betis (Liga) - DAZN
18.30 Villarreal-Levante (Liga) - DAZN
18.30 Bruges-Genk (Campionato belga) - DAZN
19.30 Paderborn-Hoffenheim (Bundesliga) - SKY SPORT(canale 257) e NOW
19.30 Modena-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
19.45 San Lorenzo-Boca Juniors (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
20.30 Grosseto-Perugia (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
20.30 Alcione-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
20.30 Gubbio-Ostiamare (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
20.30 Lecco-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
20.30 Folgore Caratese-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
20.45 Milan-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Marsiglia-PSG (Ligue 1) - LIGUE 1+
21.00 Valencia-Real Sociedad (Liga) - DAZN
21.30 Porto-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN
2.00 Rosario Central-Argentinos Juniors (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
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|VS
|Fiorentina
|Napoli
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