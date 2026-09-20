Video Catania, scontri tra ultras prima del match: Curva Nord e Sud si affrontano in strada

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Tensione a Catania prima della sfida contro il Barletta. Circa cento ultras delle due curve si sono affrontati a piazza Montessori: auto danneggiate e alcuni contusi.

Un pomeriggio di tensione a Catania, a poche ore dalla partita di campionato contro il Barletta. Il confronto più acceso si è consumato lontano dal terreno di gioco, quando circa un centinaio di ultras appartenenti alla curva Nord e alla curva Sud si sono ritrovati faccia a faccia a piazza Montessori. Ne è nato uno scontro in strada durante il quale sono state danneggiate anche alcune automobili parcheggiate nella zona. Inizialmente si era parlato di diversi feriti trasportati negli ospedali cittadini, ma successivamente la Digos ha ridimensionato il bilancio: non risultano feriti gravi, ma soltanto alcune persone contuse.

La Digos indaga per identificare i responsabili

Agli scontri hanno assistito anche diversi passanti che si trovavano casualmente nella zona. Adesso toccherà agli investigatori della Digos ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e individuare i responsabili dei disordini. Resta inoltre da chiarire cosa abbia innescato la violenta contrapposizione tra due gruppi di tifosi che sostengono la stessa squadra, a poco più di due ore dal fischio d'inizio della partita del Catania.