Napoli-Frosinone, dove vederla in Tv: canali e telecronisti

Il Napoli riceve il Frosinone in una gara da non fallire per dare continuità alla vittoria di Monza e continuare ad inseguire una posizione europea.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Il Napoli riceve il Frosinone di Eusebio Di Francesco in una gara da non fallire per dare continuità alla vittoria di Monza e continuare ad inseguire una posizione europea. Napoli-Frosinone, in programma domenica 14 aprile, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN.

DOVE VEDERE NAPOLI-FROSINONE IN TV

Per gli abbonati Sky la visione sarà possibile su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite) mentre su DAZN con l'app per smart tv, pc, tablet ed altri dispositivi mobili con collegamento a partire dalle ore 12:00 (telecronaca di Dario Mastroianni e commento tecnico di Fabio Bazzani)