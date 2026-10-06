Prima pagina Il Napoli riparte con la carica di Aurelio: la prima del Corriere dello Sport-Stadio

Il Napoli prova a ripartire e lo fa con l'energia del suo presidente. È questo il messaggio che arriva dalla prima pagina del Corriere dello Sport, oggi in edicola, che sceglie di mettere al centro Aurelio De Laurentiis e la spinta che il patron azzurro intende dare a tutto l'ambiente. Il quotidiano lega il rilancio della squadra alla figura del numero uno del club, indicato come il motore di una nuova fase. Dopo settimane complicate, il segnale che filtra è quello di una società che non intende restare a guardare e che punta a ritrovare slancio, compattezza e fiducia.

Napoli, si riparte con la carica di Aurelio: la prima del Corriere dello Sport

La "carica di Aurelio", come la definisce il giornale, è dunque la parola d'ordine di questa ripartenza. Un'espressione che richiama entusiasmo, presenza e voglia di rimettersi in marcia, e che pone il presidente al centro del progetto azzurro. Non si tratta, almeno per ora, di annunci concreti o di decisioni specifiche, ma di un'indicazione di clima: l'ambiente prova a voltare pagina e a guardare avanti con rinnovata determinazione. Il Napoli, insomma, vuole ripartire dalla propria guida, facendo leva sull'impegno di chi lo dirige per superare le difficoltà del momento. Resta ora da vedere come questa spinta si tradurrà sul campo, ma l'intenzione è chiara: ritrovare energia, continuità e ambizione. Un messaggio di fiducia atteso da tempo dall'ambiente.