Nations League, Italia seconda dopo il ko con la Francia: ai quarti sfida a una big

vedi letture

Italia ai quarti di finale come seconda nel girone. Ecco il verdetto del gruppo 2 della Lega A di Nations League, che vede gli azzurri perdere per la prima volta a San Siro nello scontro diretto con la Francia. Vincono 3-1 i Bleus, che scavalcano in vetta la Nazionale di Spalletti per la differenza reti generale.

Il sorteggio per i quarti è in programma il prossimo 22 novembre a Nyon. I quarti di finale si svolgeranno il 20 marzo (andata) e 25 marzo (ritorno) 2025. A questo punto l'Italia seconda può incrociare Portogallo, Germania e Spagna.