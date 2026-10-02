Prima pagina "Novità Napoli: Allegri ha deciso": la prima del Corriere dello Sport-Stadio

Il Napoli cambia pelle durante la sosta. Massimiliano Allegri, secondo quanto riportato dal "Corriere dello Sport" in edicola oggi, avrebbe deciso di puntare sulla difesa a tre. Il tecnico azzurro sta sfruttando la pausa per lavorare sul nuovo sistema e preparare una squadra con caratteristiche differenti rispetto a quelle mostrate nella prima parte della stagione. L'idea nasce dalla necessità di trovare nuovi equilibri e dare maggiore solidità alla fase difensiva, senza rinunciare alla qualità degli uomini offensivi. Allegri sta quindi valutando uomini e posizioni in vista della ripresa del campionato, quando il Napoli sarà chiamato a dare risposte importanti.

Allegri passa a tre dietro: le nuove idee

La linea difensiva a tre è una delle principali novità delle prove effettuate a Castel Volturno. Il tecnico sta valutando una disposizione con tre centrali, cercando di individuare la combinazione più adatta alle caratteristiche della rosa.