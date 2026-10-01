Italia, Samuele Inacio ancora in panchina. E occhio al Brasile di Ancelotti

Non c'è due senza tre. Samuele Inacio non è ancora sceso in campo nelle prime due partite della Nazionale di Roberto Mancini in Nations League e non sarà impiegato neanche nella trasferta di Parigi contro la Francia. L'attaccante classe 2008, ex Atalanta e oggi al Borussia Dortmund, è infatti tra i nove calciatori che resteranno a Coverciano. A questo punto resta soltanto la quarta gara di questa sosta, quella contro la Turchia, e per Inacio potrebbe arrivare l'occasione di mettere finalmente un minuto nelle gambe con la Nazionale maggiore.

Inacio, contro la Turchia per blindare l'azzurro

Al di là delle valutazioni tecniche di Mancini, che ha scelto di convocarlo nonostante la giovane età, c'è anche una questione legata alla doppia nazionalità. Inacio, figlio di Inacio Pia, possiede infatti il passaporto italiano e quello brasiliano. La Federazione brasiliana segue con attenzione la sua crescita, anche se finora il giocatore ha sempre scelto di rappresentare l'Italia. L'attaccante ha vestito l'azzurro in tutte le selezioni giovanili, fino all'Under 21, e ha già esordito con la Nazionale maggiore in un'amichevole con Silvio Baldini.