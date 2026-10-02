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Zizou, ancora tu: la prima de La Gazzetta dello Sport su Italia-Francia
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L'Italia ritrova Zinedine Zidane. È questo il tema scelto oggi in apertura da "La Gazzetta dello Sport", che dedica il titolo principale alla sfida di questa sera contro la Francia in Nations League. "Zizou ancora tu" è il richiamo della rosea, con il riferimento inevitabile a quella storica notte di vent'anni fa e alla testata rifilata da Zidane a Marco Materazzi.
Stavolta, però, il confronto si rinnova in un contesto completamente diverso: gli Azzurri affrontano a Parigi la Francia guidata proprio da Zidane, in una partita che mette alla prova la nuova Italia. Il fischio d'inizio è fissato per le 20.45, con gli uomini di Roberto Mancini chiamati a misurarsi contro una delle selezioni più competitive del torneo.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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