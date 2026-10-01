Chiesa sempre più oggetto misterioso al Liverpool: ancora 0 minuti in stagione

L’addio di Arne Slot al Liverpool sembrava poter rappresentare una svolta nella carriera di Federico Chiesa con la maglia dei Reds. Ad agosto, incalzato dai giornalisti, l’attaccante italiano si era mostrato fiducioso sull’impatto di Iraola, convinto che il nuovo allenatore potesse cambiare la sua situazione. Nell’amichevole contro il Sunderland, Chiesa era entrato in campo trovando anche il gol, per poi spiegare: "Quest’anno, diciamo, è un nuovo capitolo. C’è un nuovo allenatore e devo concentrarmi su questo". Senza risparmiare una stoccata a Slot: "L’anno scorso mi sentivo per un ruolo più importante".

L’esclusione dalla lista UEFA, ancora una volta

Le cose, però, non stanno andando come sperato. Chiesa non ha ancora raccolto nemmeno un minuto ufficiale, anche a causa di un problema fisico che dovrebbe tenerlo ai box per altre due settimane. Il possibile rientro è atteso contro il Manchester City, dopo la pausa per le nazionali. Nel frattempo, però, è arrivata un’altra delusione: Iraola ha deciso di escluderlo dalla lista Champions. Di conseguenza, l’esterno non potrà disputare almeno la League Phase. Una scelta legata alla necessità di inserire in lista un numero adeguato di giocatori inglesi e cresciuti nel vivaio, sacrificando alcuni elementi della prima squadra. Per Chiesa si tratta della seconda esclusione consecutiva: era già rimasto fuori dalla lista un anno fa con Slot, salvo poi essere reintegrato dopo il grave infortunio di Leoni.