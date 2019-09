Nuova maglia indossata in Champions, scopri i dettagli

La grande vittoria del Napoli contro il Liverpool di ieri sera ha dimostrato compattezza, grinta e bel gioco da parte di tutta la squadra, certezze che si consolidano sempre di più all'interno di un ambiente combattivo e convinto dei propri mezzi. Altra grande certezza di questa squadra è l'attaccamento ai colori, quei simboli baciati da Fernando Llorente in occasione del primo goal siglato in maglia azzurra archiviando la pratica Liverpool, colori che la Kappa ha saputo valorizzare sempre di più nel corso degli anni di collaborazione con la squadra partenopea. La maglia azzurra in versione speciale Champions League indossata ieri sera ne è un esempio: ricca di particolari, impreziosita da inserti di colore argento e blu scuro che la differenziano da quella del campionato, dalla fantasia in camouflage pixelato, con le toppe della massima competizione europea applicate sulle maniche. Una casacca davvero speciale che ha portato fortuna al suo esordio e lascia presagire un cammino trionfale in tutto il torneo. Per saperne di più clicca sul link in fondo all'articolo!

Clicca qui per la maglia Champions League