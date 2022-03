Nuova Superlega? Da Ceferin altro attacco: "Hanno usato una pandemia, ora usano una guerra"

Alexander Ceferin, numero uno della UEFA, torna ad attaccare l'idea della SuperLega

Alexander Ceferin, numero uno della UEFA, torna ad attaccare l'idea della SuperLega. Nel corso del suo intervento al 'Business of Football Summit' organizzato dal Finacial Times, il numero uno del calcio europeo ha definito "senza senso" le speculazioni circa un possibile futuro per la competizione. "I club sono liberi di creare un proprio torneo, ma non si aspettino di competere in quelli della UEFA. "Hanno usato una pandemia, ora usano una guerra" è stata la chiosa finale di Ceferin.