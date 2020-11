Nuovo Dpcm: si va verso la chiusura dei centri commerciali nel weekend e giorni festivi

I centri commerciali rimarranno chiusi nel fine settimana e nei giorni festivi. La limitazione finora imposta a bar e ristoranti dopo le 18 si estende a tutti i negozi inseriti nelle grandi strutture che secondo gli scienziati possono causare assembramenti, ma solo nei giorni di maggior affollamento. Nel resto della settimana rimangono invece le regole già in vigore a meno che non siano i governatori ad imporre divieti più stringenti. Gli altri negozi al dettaglio, non inseriti nei centri commerciali, non dovrebbero subire limitazioni. Rimangono escluse dai divieti le farmacie e gli esercizi che vendono generi alimentari.