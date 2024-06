Oggi in Tv, dove vedere tutte le gare di oggi: l'Italia apre le gare degli ottavi

Alle 21.00 l'altra sfida degli ottavi di finale, con i padroni di casa della Germania che se la dovranno vedere con la Danimarca.

Si parte, prendono il via gli ottavi di finale di Euro 2024. È proprio l'Italia la prima squadra a scendere in campo, con gli azzurri che sfideranno la Svizzera: fischio d'inizio alle 18.00, la gara sarà trasmessa in diretta su Sky e in chiaro su Rai 1. Alle 21.00 l'altra sfida degli ottavi di finale, con i padroni di casa della Germania che se la dovranno vedere con la Danimarca.

18.00 Svizzera-Italia (Ottavi di finale Europei) - RAI 1, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT

21.00 Germania-Danimarca (Ottavi di finale Europei) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT