Olivera insostituibile con l'Uruguay: 90' in campo e vittoria 3-0 contro il Perù

Mathias Olivera in campo con la Nazionale questa notte, ora italiana. Il difensore del Napoli era di scena nel match di qualificazione mondiale Uruguay-Perù terminato 3-0. Olivera ha giocato tutta la gara. Novanta minuti in campo per lui. In totale sono quattordici i giocatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali. Otto saranno impegnati oggi. Ecco il programma di venerdì 5 settembre:

Italia-Estonia (Di Lorenzo, Meret, Politano) ore 20.45

Danimarca-Scozia (Hojlund, McTominay, Gilmour) ore 20.45

Svizzera-Kosovo (Rrahmani) ore 20.45

U21 Italia-Montenegro (Marianucci) ore 18.15