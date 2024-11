Osimhen straripante in Turchia: i numeri da protagonista con il Galatasaray

È un avvio di stagione da urlo quello di Victor Osimhen con il Galatasaray. Il nigeriano in prestito dal Napoli è reduce da due doppiette consecutive, contro Samsunspor e Tottenham, e sta registrando numeri da capogiro sin qui: dopo nove presenze con il club turco ha la media di almeno una partecipazione al gol per partita.

Sono infatti otto i gol segnati in nove presenze tra campionato e Conference League, a cui si aggiungono tre assist, due in Super Lig e uno in coppa. Dunque una partenza a bomba quella di Victor Osimhen che fa sorridere non solo il Galatasaray (che intanto perderà a lungo Icardi per la rottura del crociato), ma anche il Napoli: grazie al rinnovo messo a punto prima del prestito, gli azzurri possono ora di nuovo sperare di guadagnare una cifra sostanziosa dalla sua cessione che potrebbe concretizzarsi la prossima estate.