"Parti largo e poi taglia!": le indicazioni di Gattuso a Lozano

tecnico del Napoli, come racconta la cronaca di Dazn, ha invitato il messicano a non accentrarsi troppo per dare ampiezza alla manovra

© foto di Image Sport Prime indicazioni di Rino Gattuso a Hirving Lozano. Il tecnico del Napoli, come racconta la cronaca di Dazn, ha invitato il messicano a non accentrarsi troppo per dare ampiezza alla manovra. "Parti largo e poi taglia!", questa la richiesta del tecnico all'esterno.