Paura per lo speaker Decibel Bellini, rapina in presenza di moglie e figli

Momenti di tensione per Daniele Decibel Bellini, lo speaker ufficiale dello Stadio San Paolo, vittima di una rapina a mano armata. L'uomo era in compagnia di moglie e figli minorenni, quando i rapinatori lo hanno bloccato piuntandogli una pistola contro, costringendo la compagna a consegnare due telefoni cellulari - come riporta La Repubblica - e le carte di credito, oltre ad un orologio di valore. La polizia al momento indaga sull'accaduto.