Pazienza torna in Campania? L'ex azzurro è il principale candidato a una panchina di C

Caccia al nuovo tecnico in casa Benevento. Come riportato dal portale Tuttobenevento.it il ballottaggio è tra l'ex azzurro Michele Pazienza e Andreoletti. Sono in corso le dovute valutazioni che terranno anche conto di parametri come l'esperienza e la conoscenza del girone C. Da questo punto di vista Pazienza sarebbe avvantaggiato. La prossima settimana potrebbe esserci l' accelerata finale.