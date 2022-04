Perugia-Parma, papera clamorosa di Buffon: cicca il pallone su retropassaggio e regala il 2-0

Dopo sette gare senza scendere in campo nel posticipo della 36^ giornata di Serie B in casa del Perugia, Gianluigi Buffon è tornato in campo con il suo Parma.

Dopo sette gare senza scendere in campo nel posticipo della 36^ giornata di Serie B in casa del Perugia, Gianluigi Buffon è tornato in campo con il suo Parma. Un ritorno fra i pali che, però, è stato bagnato da un erroraccio. Al 7', dopo che il Grifo era già passato in vantaggio con il rigore realizzato da Burrai, l'ex Juve su retropassaggio di Oosterwolde cicca completamente il pallone facendosi superare da Olivieri che insacca a porta vuota.