Playoff Serie B, Benevento corsaro ad Ascoli: ora semifinali contro il Pisa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gianluca Lapadula regala al Benevento il successo esterno in casa dell'Ascoli nella prima gara dei playoff di Serie B. I sanniti espugnano il Del Duca grazie alla rete dell'attaccante italo-peruviano nel primo tempo, ma anche alle parate di Paleari, tra i migliori in campo. Espulso Dionisi nel finale tra i bianconeri, grazie a questo successo gli Stregoni sfideranno il Pisa nelle semifinali, in programma il 17 e il 21 maggio.