Premier, i dubbi di Deeney sulla ripresa: "65% dei giocatori preoccupato per la seconda fase"

Troy Deeney, capitano del Watford che si era espresso in modo contrario alla ripartenza del calcio in Inghilterra, ha parlato del protocollo che dovrebbe permettere ai club di tornare ad allenarsi a partire da domani: "Prima di tutto bisogna mantenere le distanze. Ci saranno allenamenti individuali con un allenatore, sarà come andare al parco. La seconda fase, che comincerà la prossima settimana, vedrà allenamenti con 5-6 persone; sei giorni dopo giocheremo 11 contro 11, senza alcuna distanza. Direi che il 98% dei giocatori sa che la prima fase non presenta alcun rischio, ma il 65% - se non di più - è preoccupato per la seconda fase".