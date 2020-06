Premier League, dalle sostituzioni ai raccattapalle: le norme per le gare a porte chiuse

Con un lungo thread pubblicato sui propri canali social, la Premier League ha pubblicato una guida sulle misure di sicurezza che verranno adottate durante le partite a porte chiuse. Ecco tutte le regole che dovranno essere seguite dalle squadre:

- Al momento dell'ingresso in campo, se lo stadio è dotato di un solo tunnel, i giocatori ospiti precederanno quelli locali.

- I giocatori non dovranno allinearsi durante l'inno della Premier League.

- Non sono consentite le strette di mano.

- Le panchine saranno ampliate per favorire il distanziamento sociale, attraverso sedili posizionati accanto ad esse e una nuova disposizione degli stessi.

- Anche coloro che presidiano l'area tecnica devono mantenere le distanze sociali, rimanendo all'interno delle zone contrassegnate.

- Non saranno presenti i raccattapalle. Nel caso un pallone dovesse andare in tribuna, l'arbitro deciderà se recuperarlo o meno, senza perdere troppo tempo. L'arbitro può consentire anche di usare palloni posizionati ai bordi del terreno di gioco.

- Qualora un giocatore abbia bisogno di assistenza medica in campo, il personale medico del club deve indossare i dispositivi adeguati e appropriati.

- L'arbitro garantirà due pause per il ristoro, a metà dei due tempi, che non devono durare oltre un minuto. Ogni giocatore dovrà bere dalla propria bottiglia.

- Gli allenatori possono impiegare cinque sostituzioni (per un massimo di tre interruzioni per squadra) e le squadre possono avere nove panchinari. Il riscaldamento sarà permesso al massimo a tre panchinari per squadra.

- Gli arbitri saranno controllati come i giocatori e seguiranno gli stessi protocolli. Il VAR sarà operativo e nella stanza VAR si rispetterà il distanziamento.