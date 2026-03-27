Prima pagina Corriere dello Sport: "Italia, e questa è andata. Addio a Savoldi"

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"E questa è andata": così il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi sulla vittoria della nostra nazionale nella semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord al Gewiss Stadium di Bergamo. Due a zero per l'Italia grazie alle reti nel secondo tempo firmate da Tonali e Kean: la finale martedì prossimo in casa della Bosnia che ha eliminato il Galles ai rigori.

Dopo un primo tempo non particolarmente esaltante, l'Italia ha aumentato il ritmo nella ripresa conquistando la vittoria che vale l'accesso alla finalissima playoff in programma il prossimo 31 marzo. Nella ripresa gli Azzurri fanno la voce grossa e portano a casa la partita senza soffrire, visto che praticamente Donnarumma è spettatore non pagante.