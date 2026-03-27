Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Italia sì. Martedì finale in Bosnia"

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"Italia sì. Martedì finale in Bosnia" - Dopo un primo tempo abbastanza contratto e frenato dal blocco basso dell'Irlanda del Nord, l'Italia di Gattuso ha saputo forare il muro biancoverde con una conclusione magistrale dell'ex Milan Tonali e la stoccata di Kean per il 2-0 finale. "Italia si", il titolo eloquente de La Gazzetta dello Sport, che riflette dunque l'eliminazione della formazione di O'Neill e preannuncia la finale con la Bosnia Erzegovina di Edin Dzeko martedì prossimo. In caso di successo gli Azzurri sbarcheranno direttamente ai Mondiali.

"L'infinito Dzeko in gol". L'ex Inter e Roma, tra le altre, ha riportato in equilibrio lo spareggio con il Galles ieri sera, trascinando la resa dei conti ai supplementari e ai calci di rigore poi: gli errori di Johnson e Neco Williams sono stati fatali al fine del passaggio all'ultimo turno dei playoff che vedrà diversi Serie A affrontarsi martedi prossimo.