Il Bologna ricorda Savoldi: "Il nostro Beppegol, idolo di una generazione intera"

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Anche il Bologna ha voluto ricordare Beppe Savoldi, scomparso oggi all'età di 79 anni. Storico bomber italiano

Anche il Bologna ha voluto ricordare Beppe Savoldi, scomparso oggi all'età di 79 anni. Storico bomber italiano, aveva lasciato il segno a Napoli come a Bologna. "Scomparso oggi a Bergamo, all’età di 79 anni, Giuseppe Savoldi, goleador fra i più prolifici della nostra storia. Idolo di una generazione di tifosi del Bologna, fu il bomber simbolo degli anni Settanta, fortissimo di testa e in acrobazia, una sentenza con il sinistro, quasi sempre in doppia cifra: il primo nostro Beppegol, al Bologna dal 1968 al 1975 e di nuovo nel 1979-80 dopo le stagioni a Napoli, con la maglia rossoblù ha infatti segnato 140 volte (4° all-time, primo assoluto del Bfc in Coppa Italia con 27 gol) in 317 presenze.

Capocannoniere della Serie A nella primavera del ’73, ha contribuito a firmare i primi nostri due trionfi nella Coppa nazionale (1970 e 1974) e la Coppa di Lega Italo-Inglese del ’70, con gol determinante a Manchester in casa del City nella gara di ritorno. Tutto il Bologna Fc 1909 ricorda con affetto Beppe e rivolge alla famiglia le più sentite condoglianze".