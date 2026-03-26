Il Bologna ricorda Savoldi: "Il nostro Beppegol, idolo di una generazione intera"
Anche il Bologna ha voluto ricordare Beppe Savoldi, scomparso oggi all'età di 79 anni. Storico bomber italiano, aveva lasciato il segno a Napoli come a Bologna. "Scomparso oggi a Bergamo, all’età di 79 anni, Giuseppe Savoldi, goleador fra i più prolifici della nostra storia. Idolo di una generazione di tifosi del Bologna, fu il bomber simbolo degli anni Settanta, fortissimo di testa e in acrobazia, una sentenza con il sinistro, quasi sempre in doppia cifra: il primo nostro Beppegol, al Bologna dal 1968 al 1975 e di nuovo nel 1979-80 dopo le stagioni a Napoli, con la maglia rossoblù ha infatti segnato 140 volte (4° all-time, primo assoluto del Bfc in Coppa Italia con 27 gol) in 317 presenze.
Capocannoniere della Serie A nella primavera del ’73, ha contribuito a firmare i primi nostri due trionfi nella Coppa nazionale (1970 e 1974) e la Coppa di Lega Italo-Inglese del ’70, con gol determinante a Manchester in casa del City nella gara di ritorno. Tutto il Bologna Fc 1909 ricorda con affetto Beppe e rivolge alla famiglia le più sentite condoglianze".
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