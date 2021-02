Prime indicazioni di Gattuso per Elmas: vuole maggiore copertura

Risultato sullo 0-0 dopo 20' di Atalanta-Napoli, con gli azzurri che stanno faticando a ripartire e stanno soffrendo la pressione dei padroni di casa. Come raccontato da Sky Sport, le prime indicazioni di Rino Gattuso sono per Elmas: il tecnico vuole maggiore attenzione nella fase di non possesso dal macedone.