Problemi relativi all'emissione della Tessera del Tifoso: diverse segnalazioni dai tifosi azzurri

Arrivano diverse segnalazioni da parte di tifosi del Napoli in relazione ad una problematica riscontrata sull'emissione della tessera del tifoso da parte di TicketOne. In molti hanno scritto alla nostra redazione lamentando ritard sulla possibilità di acquisto, senza che la situazione venga sbloccata. La speranza è che presto il tutto possa essere superato, permettendo così ai tifosi che risiediano fuori dalla Campania di acquistare i tagliandi per le partite del Napoli.