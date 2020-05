Pronta la rivoluzione per la ripresa: la FIFA apre alle 5 sostituzioni

Presto potrebbe esserci una prima grande rivoluzione nel mondo del pallone. La FIFA - come riferisce il quotidiano spagnolo 'Marca' - starebbe stilando un documento contenente nuove norme di sicurezza da tenere negli allenamenti e in in campo.

APERTURA AI 5 CAMBI - Come afferma il quotidiano iberico ci sarebbe un'apertura alle 5 sostituzioni per partita da operare in 3 momenti. Verso il no la proposta della FA di giocare gare più corte in modo da poter gestire l'elevato numero di partite nel breve periodo.