Pronti, partenza, Lobo! Napoli subito avanti contro il Sassuolo
TuttoNapoli.net
Pronti partenza via e dopo 6' il Napoli passa in vantaggio contro il Sassuolo! Sgasata classica di Spinazzola sulla fascia sinistra, palla dentro per Elmas che calcia subito ma trova la respinta di Muric, il pallone finisce al centro dell'area di rigore dove Lobotka calcia al volo e la infila in porta! 1-0 al Maradona
