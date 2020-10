Protocollo Covid, come funziona in Liga: possibile chiedere il rinvio una volta

Come potere cambiare il Protocollo della Serie A per evitare una montagna di rinvii e di partite non giocate? La Spagna è ancora ben distante da una risoluzione della pandemia da Coronavirus, che all'inizio ha colpito fortemente Madrid, salvo poi attenuarsi per poi riprendersi nelle ultime settimane. Come per gli altri campionati europei si è lavorato per isolare il singolo positivo ed eventualmente il ritiro.

POSSIBILITÀ TAVOLINO - In questo senso però il presidente della Liga, Javier Tebas, ha deciso di non ammettere grandi eccezioni. Il minimo requisito per scendere in campo sono 13 giocatori, con almeno cinque di questi di prima squadra. La lista è di 35 giocatori, 25 della prima e 10 della filial. Possibile richiedere il rinvio di una partita (è successo nella Segunda Division) non oltre la trentesima. E solamente una volta, pena il 3-0 a tavolino (molto simile a quello che succede in Italia).

RITORNO AGLI STADI LONTANO - C'era l'intenzione, da parte della Liga, di lasciar tornare i tifosi sin dal mese di ottobre, ma per ora c'è stato solo un rinvio per l'inizio del prossimo anno. I lockdown nei vari quartieri di Madrid sono stati giudiati illegittimi da una Corte, la situazione è così in evoluzione giorno dopo giorno.