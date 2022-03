PSG, flop e mal di pancia Messi: l’argentino potrebbe chiedere la cessione

L’eliminazione del PSG dalla Champions League potrebbe lasciare strascichi non indifferenti

L’eliminazione del PSG dalla Champions League potrebbe lasciare strascichi non indifferenti. Lionel Messi, arrivato come il grande colpo del mercato parigino, a fine stagione potrebbe chiedere la cessione. Messi non è contento e probabilmente a Parigi non sono felici del suo impatto. È una situazione da monitorare, così come l’ipotesi di un clamoroso ritorno a Barcellona tutta da approfondire nei prossimi mesi. Intanto va registrato il malumore, Messi al PSG non sembra affatto contento, lo scrive Tuttomercatoweb.