Psg, non solo Osimhen: pronta cifra altissima per Joao Neves

Non solo Osimhen, con l'affare in via di definizione. Il PSG sta accelerando per chiudere alcuni colpi in entrata. Finora all'ombra della Tour Eiffel è arrivato solo il portiere russo Matvey Safonov dal Krasnodar, ma il club della capitale francese sta cercando con tutte le sue forze di ingaggiare João Neves. La trattativa è aperta e avviata, il Benfica - che detiene il cartellino del centrocampista portoghese - sembra aver accettato un principio di accordo con il Paris Saint-Germain.

L'indiscrezione. Secondo quanto riportato da RMC Sport, les Rouge-et-Bleu non salderanno la clausola rescissoria del 19enne, pari a 120 milioni di euro, in accordo con il Benfica. L'affare è possibile, tuttavia ci sono ancora delle divergenze di opinione: il club di Al-Khelaifi non vuole toccare quota 100 milioni, al contrario di quanto auspicato dalle Aguias. Per questa ragione, secondo la stampa francese, i parigini faranno un'offerta da 70 milioni di euro.