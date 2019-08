Radio Kiss Kiss - Juve-Napoli, mercoledì 21 la decisione dell'Osservatorio per i biglietti

Ci sarà mercoledì 21 agosto la riunione dell’Osservatorio e la decisione per la modalità di vendita dei tagliandi per Juventus-Napoli. A riferirlo è radio Kiss Kiss Napoli. La vendita dei tagliandi partita, in programma il 31 agosto, è diventato un caso per l’annuncio della Juventus, da cui si è dissociata la Questura di Torino, di chiudere la vendita dei ticket anche a chi è nato a Napoli.