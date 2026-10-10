Rao entra al 72' e lascia il segno: gol nel 3-0 del Pisa
Emanuele Rao lascia il segno nel successo del Pisa sul campo del Vicenza. L’attaccante di proprietà del Napoli entra al 72’ e trova nel recupero il gol del definitivo 3-0, sfruttando l’assist di Marras. In appena 18 minuti in campo, Rao riesce a rendersi subito pericoloso: chiude con 3 tiri, 1 nello specchio, 0,74 xG e 4 palloni toccati nell’area avversaria, numeri che confermano l’impatto avuto nel finale della gara. Il talento classe 2006 dà così una risposta importante che potrebbe anche aiutarlo a trovare maggior minutaggio d'ora in avanti, avendo giocato solo una volta da titolare fin qui.
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