Recovery Fund UE da 750mld, all'Italia 173mld: sarà il paese più aiutato

Il pacchetto del Recovery Fund proposto dalla Commissione europea per l'Italia ammonta a 172,7 miliardi di euro. 81,807 miliardi sarebbero versati come aiuti e 90,938 miliardi come prestiti. A comunicarlo è la redazione dell'ANSA, questo tesoro rappresenta la quota più alta destinata a un singolo Paese, l'Italia quindi sarà il paese più aiutato. Segue la Spagna, con un totale di 140,4 miliardi, divisi tra 77,3 miliardi di aiuti e 63,1 miliardi di prestiti