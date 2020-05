Ripresa Bundesliga, boom di ascolti: oltre 160 nazioni collegate per trasmettere le partite

Mentre in Italia il futuro del campionato sembra sempre più incerto, in Germania, la Bundesliga è ripartita e ha fatto il boom degli ascolti: ieri oltre 160 nazioni si sono collegate via satellite con la Germania per trasmettere le partite della Bundesliga in diretta con un mix di curiosità e di invidia nel rivedere rotolare il pallone su un rettangolo verde.

IL BOOM DI ASCOLTI - Sky ha totalizzato 3,68 milioni di spettatori soltanto sui suoi canali a pagamento, più del doppio rispetto ai consueti numeri di un sabato di calcio. Un pubblico a cui si aggiungono 2,45 milioni di persone che hanno seguito il multiplex sul canale gratuito di Sky, che ha deciso di rendere accessibile a tutti i primi due sabati su Sport News. T

DAI SOCIAL - Sui social si sono registrati commenti live sulla Bundesliga dagli Stati Uniti, dall’India, dall’Australia: l’interesse è stato globale. Difficile pensare non ne scaturiscano anche vantaggi economici...