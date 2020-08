Rivolta tifosi per la maglia, a Salerno furono coinvolti e scelsero la divisa: ora li ascolteranno?

Nella stagione 2013-14 la Salernitana decise di far scegliere ai propri tifosi la nuova maglia della stagione successiva, un modo per far sentire partecipi i tifosi delle sorti e delle vicende della propria squadra del cuore. Una notizia che vi riportiamo allegandola alle polemiche di ieri per la nuova maglia del Napoli, con la scritta Lete in rosso che proprio non piace ai tifosi. La speranza della piazza partenopea è di convincere la società - e dunque lo sponsor in questione - a rivedere i colori, magari inserendo la scritta in bianco, colore che sarebbe coerente con gli altri della maglietta. I tifosi, che dovranno comprarla, vorrebbero essere accontentati e ci sperano.