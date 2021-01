S'infortuna Frabotta: Juve in emergenza sulla sinistra a 3 giorni dalla finale col Napoli

Problema fisico per Gianluca Frabotta al 58' del posticiop tra Inter e Juventus. Il difensore bianconero va in chiusura su Hakimi ma interrompe la sua corsa mettendo il pallone in fallo laterale prima di accasciarsi al suolo, al suo posto entra Bernardeschi. La Juventus è in piena emergenza sulla corsia sinistra, vista anche l'indisponibilità per Covid di Alex Sadro. Sembra difficile il recupero dei terzini per la finale di Supercoppa contro il Napoli di mercoledì.