Salvini risponde a De Luca: "Pensasse alle imprese e non ai miei occhiali!"

Continua il battibecco a distanza tra il governatore della Campania Vincenzo De Luca e Matteo Salvini. Il leader della Lega, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha di fatto risposto così alle dichiarazioni di De Luca riguardo i suoi occhiali 'color pannolino di bimbo': "Secondo voi in periodo di quarantena è il giudizio di De Luca sulla mia montatura a interessarmi? Tanti campani e napoletani mi hanno scritto, non conoscendomi, di tener duro. De Luca, coi problemi della sanità, con gli ospedali chiusi, con tutti i problemi della Campania, pensa ai miei occhiali. Per un Governatore di Regione mi sembra una cosa di un certo spessore dire che i miei occhiali sono del colore del pannolino di un bimbo. Con tutto l'affetto, si occupasse delle aziende e dei negozi, oltre che dei ritardi della Regione".