Serie A, i finali delle gare: ok Bologna, Parma salvato da un ex Napoli

Finite le due gare delle 15 del 17° turno di Serie A. Il Bologna espugna Via Del Mare e s'impone sul Lecce per 3-2 mentre il Parma negli ultimi minuti aggancia il pari contro il Brescia

LECCE-BOLOGNA - Nel primo tempo il Bologna domina a Via del Mare, tante occasioni sprecate dagli uomini di Mihajlovic. I padroni di casa si vedono annullare a inizio gara un gol di Babacar per posizione di fuorigioco, da li in poi solo i rossoblu in campo e al 43' Orsolini trova la deviazione vincente per il gol dell'1-0. Nella seconda frazione arriva prima il gol di Soriano e poi quello ancora di Orsolini ma quando tutto sembrava finito, la squadra di Liverani ha una reazione d'orgoglio e trova prima il gol di Babacar e poi quello di Farias ma è troppo tardi, colpo dei rossoblu che superano Sassuolo e Napoli in classifica

PARMA- BRESCIA - Gara equilibrata al Tardini tra Parma e Brescia. Nel primo tempo I padroni di casa sfiorano più volte il vantaggio con Kulusevski e Gervinho ma l'occasione più ghiotta è degli ospiti con Donnarumma che a porta vuota mette la palla sul fondo, 0-0 al termine del primo tempo. Nella seconda frazione arriva il gol di Balotelli al 72' ma in pieno recupero arriva il pareggio dell'ex Napoli, Alberto Grassi che permette ai padroni di casa di portare un punto a casa

MARCATORI - Lecce-Bologna 2-3 (43', 66' Orsolini,56' Soriano, 85' Babacar, 91' Farias)

Parma-Brescia 1-1 (72' Balotelli, 92' Grassi)