Si spaccia per Pirlo e truffa commercianti, arrestato 48enne ad Alessandria

C'è un falso Andrea Pirlo che raggirava i commercianti spacciandosi per il campione del mondo a Germania 2006. L'uomo, un 48enne di Valenza (Alessandria), è stato smascherato dalla polizia e denunciato per truffa e sostituzione di persona. Il quotidiano La Stampa scrive della tecnica utilizzata dall'uomo, che telefonava ai negozianti ordinando capi di abbigliamento per migliaia di euro e all'occorrenza chiedendo anche un po' di sconto. La compagna - denunciata a sua volta - lo aiutava spacciandosi come collaboratrice del famoso ex calciatore, ritirando inoltre gli articoli. L'indagine è partita dopo una querela presentata da Andrea Pirlo - quello vero - dopo avere ricevuto una serie di solleciti per acquisti mai effettuati.