Sindaco Bergamo ammette: "Qualcosa è andata storto, 4183 medici contagiati in Lombardia"

Il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha pubblicato un messaggio su Twitter in merito ai tanti casi di Coronavirus tra il personale medico in Lombardia affermando che qualcosa è andato per forza di cose storto: "4183 medici, infermieri e Oss contagiati negli ospedali lombardi: - 448 all’Asst Spedali di Brescia; - 436 all’Asst Bergamo Est (Ospedali di Seriate e Alzano); - 283 all’Asst Lecco; - 282 all’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Qualcosa è andato storto, troppi non erano protetti"

Qualcosa è andato storto, troppi non erano protetti — Giorgio Gori (@giorgio_gori) April 5, 2020