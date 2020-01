Sky - Si scalda Elmas, da monitorare le condizioni di Insigne

Elif Elmas ha cominciato la fase di riscaldamento: una mossa precauzionale da parte di Gennaro Gattuso, a causa delle condizioni non ottimali di Insigne. Ieri il capitano del Napoli ha preso una botta in allenamento e dunque è da monitorare la situazione del capitano, nel frattempo il giocatore macedone si sta riscaldando per farsi trovare pronto in caso di necessità.