Sofferta, ma preziosissima: ad Udine l'ottava vittoria della storia azzurra

E' stata la sfida numero 77 tra Udinese e Napoli in Serie A. La 38esima edizione in casa friulana. Questo il bliancio dei precedenti a Udine dopo il successo di oggi: 13 vittorie Udinese, 18 pareggi, 8 vittorie Napoli. Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro l'Udinese in Serie A: 17 dicembre 2019 - Udinese -Napoli 1-1. Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro l’Udinese in Serie A: 3 aprile 2016 - Udinese- Napoli 3-1.