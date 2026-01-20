SONDAGGIO - Il Napoli si fa raggiungere a Copenaghen! Chi è stato il migliore in campo?
Il Napoli pareggia 1-1 a Copenhagen in una gara che lascia grande rammarico, soprattutto per come si era messa nel primo tempo. Gli azzurri passano in vantaggio con McTominay e giocano in superiorità numerica dopo l’espulsione di Delaney, controllando il match ma senza trovare il raddoppio.
Nella ripresa arriva la beffa: Buongiorno provoca il rigore che consente ai danesi di pareggiare, nonostante la parata iniziale di Milinkovic-Savic. Il risultato complica il cammino europeo del Napoli, ora costretto a battere il Chelsea all’ultima giornata per accedere ai playoff.
Chi è stato il migliore in campo? Vota qui!
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
