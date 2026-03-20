SONDAGGIO - McTominay batte il Cagliari, chi è stato il migliore? Vota anche tu!
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Quarta vittoria di fila per il Napoli che con la sola rete di McTominay al secondo minuto porta a casa la delicata sfida di Cagliari. Gara non perfetta per gli azzurri che però non rischiano praticamente nulla. Passo avanti momentaneo in classifica sul Milan.
Secondo te chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu il sondaggio qui!
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06 apr 2026 20:45
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