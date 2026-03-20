SONDAGGIO - McTominay batte il Cagliari, chi è stato il migliore? Vota anche tu!

SONDAGGIO - McTominay batte il Cagliari, chi è stato il migliore? Vota anche tu!TuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:28Brevi
di Daniele Rodia

Quarta vittoria di fila per il Napoli che con la sola rete di McTominay al secondo minuto porta a casa la delicata sfida di Cagliari. Gara non perfetta per gli azzurri che però non rischiano praticamente nulla. Passo avanti momentaneo in classifica sul Milan. 

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