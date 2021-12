SONDAGGIO TN - Milan-Napoli, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Il Napoli espugna San Siro battendo di misura il Milan nello scontro diretto. Gli azzurri ottengono una vittoria pesantissima e tornano alla vittoria in un periodo complicato ed in piena emergenza infortuni. La rete di Elmas decide il big match contro i rossoneri e fa gioire gli azzurri. Per te chi è stato il migliore in campo? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.