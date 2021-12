SONDAGGIO TN - Per Insigne offerta al ribasso del Napoli, da che parte stai? Vota anche tu!

Il tormentone legato al futuro di Lorenzo Insigne si fa sempre più insistente. Il capitano del Napoli, che ha il contratto in scadenza nel 2022, ha rifiutato la proposta al ribasso fatta da De Laurentiis. Le voci sul suo futuro lontano da Napoli si fanno sempre più fitte e nelle ultime ore l’FC Toronto ha formulato un’offerta faraonica per convincere il 24 azzurro. La nostra redazione ha proposto un sondaggio per capire se gli utenti di Tuttonapoli.net sono dalla parte della società, che deve gestire la crisi Covid, del giocatore, che non può accettare meno soldi, o nessuno dei due. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.